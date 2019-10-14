«Не дочекаєтеся!» Зеленський потужно виступив перед військовими на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 14 жовтня, в ході робочої поїздки на Донбас звернувся до військовослужбовців Операції Об’єднаних сил з потужною мовою.

Глава держави привітав воїнів з Днем захисника України. Відповідну трансляцію вела у Facebook прес-служба Офісу президента.

Зеленський заявив, що до 2014 року Україна жила надто безтурботно і навіть не підозрювала, що війна може бути так близько. «У той час держава або мало, або взагалі не турбувалася про власному війську. Ми чули про військових конфліктах, але не думали, що це може нас торкнутися«, – сказав він.

За словами президента, щоб зрозуміти свою помилку, українцям довелося заплатити занадто високу ціну за недалекоглядність і наївну дитячу довірливість»: втратою частини територій і тисяч людей. Зеленський пояснив, що має на увазі анексію Криму і війну на Донбасі.

«Але Україні вдалося на зло всім ворогам встати на ноги, обтрусити пил, посміхнутися і сказати: «Ні, не дочекаєтесь!» – заявив глава держави. Причиною він назвав незламність українців.

«Шановні воїни! Спасибі вам за вашу відвагу, доблесть, характер, дух, волю, витримку, за мирний сон в українських містах і селах. Нехай Покров пресвятої Богородиці, який ще здавна допомагав українським козакам, завжди оберігає вас і захищає«, – резюмував він.

В Офісі президента також розкрили подробиці візиту Зеленського на Донбас. Відзначається, що він ознайомився з ситуацією на лінії зіткнення в зоні проведення Операції Об’єднаних сил, а також з умовами несення служби і проживання українських військових на передовій.

За власною ініціативою, без подання Міністерства оборони України, президент вручив державні нагороди і годинник п’яти бійцям 92-ї окремої механізованої бригади оперативного командування «Схід» Сухопутних військ Збройних сил України.

Також Зеленський вшанував пам’ять Героя України, заступника командира батальйону 72-ї окремої механізованої бригади Андрія Кизила, поклавши квіти до пам’ятника захисникам Авдіївки Донецької області з портретом загиблого воїна.