13-річну дівчинку затримали в США за те, що вона погрожувала однокласникам пальцем як пістолетом

13-річній дівчинці з Канзасу, США, було предʼявлено звинувачення у скоєнні злочину за наведення пальця на своїх однокласників.

Видання The Insider повідомляє, що однокласниця обвинуваченої з середньої школи Вестриджа запитала, кого в класі вона вбила б, якби у неї була така можливість. У відповідь дівчина нібито склала пальці в жест, що нагадує пістолет, і направила його на чотирьох учнів, а потім і на себе.

Дівчину відправили до кабінету директора школи, і після консультації з іншими працівниками навчального закладу шкільний спеціаліст рекомендував її заарештувати. Дівчина була затримана поліцією і доставлена до матері.

В документах суду округу Джонсон кажуть, що дівчинка «погрожувала вчинити насильство стосовно інших осіб з наміром залякати їх, викликати евакуацію, блокування чи порушення порядку».

Вона повинна зʼявитися на слухання до відділу у справах неповнолітніх окружного суду.

Дідусь дівчини каже, що все «вийшло з-під контролю», він вважає, що школа мала впоратися з інцидентом, не залучаючи правоохоронні органи.

: thebabel.com.ua

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