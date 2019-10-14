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Марші «Ні капітуляції» проходять по всій країні

14.10.2019

Акції проти капітуляції 14 жовтня проходять у багатьох містах України. Учасники звертаються до влади з закликом не відводити війська на Донбасі і не здавати українську землю ворогові.

Головний мітинг під гаслом «Ні капітуляції» проходить у Києві, в ньому беруть участь тисячі людей:

Колона йде від столичного парку Шевченка до площі Незалежності, де відбудеться Віче, після нього учасники акції перемістяться в урядовий квартал і влаштують перформанс.

Аналогічна багатотисячна акція проходить у Харкові. Відео з місця маршу опубліковано на сторінці «Інфоцентр Євро Харків».

 

У Львові активісти вийшли з протестом до Дня захисників України. Вони виступають проти «формули Штайнмайера» і капітуляції у війні проти Росії.

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