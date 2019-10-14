Марш УПА в Києві: опубліковані ексклюзивні фото з дрона

У понеділок, 14 жовтня в Києві пройшов урочистий марш на честь 77-річчя створення Української повстанської армії (УПА) під назвою «Захистимо українську землю».

Знімки ходи з висоти пташиного польоту опублікував фотокореспондент «Апострофа» Олександр Гончаров.

Учасники маршу зібралися біля пам’ятника Тарасу Шевченку. Після урочистого мітингу почався похід центральними вулицями столиці.

За приблизними підрахунками організаторів, в акції брали участь понад 10 тисяч осіб. Серед учасників були численні представники націоналістичних партій та організацій, однак над колонами майоріли лише національні синьо-жовті прапори та червоно-чорні прапори УПА.

Під час маршу, який проходив під гаслом «Захистимо українську землю», націоналісти висловили свій протест проти можливої реалізації закону про особливий статус Донбасу, передбаченого узгодженої нещодавно в Мінську «формулою Штайнмайера», а також проти торгівлі українськими землями сільськогосподарського призначення.