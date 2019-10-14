«Оцінювальная мафія» збирає гроші для просування законопроекту № 2047

Саморегулівні організації оцінювачів негласно об’єднання явили серед своїх членів про збір коштів для просування у Верховній Раді законопроекту № 2047 «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо ліквідації корупційної схеми у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об’єктів нерухомості)».

Про це повідомило джерело в оцінювальній спільноті, не згодне з вирішенням питання у такий спосіб. За словами джерела, планується зібрати близько півмільйона доларів США. Ці кошти підуть на індивідуальне стимулювання народних депутатів, щоб у підсумку забезпечити 226 голосів «За» зазначений законопроект. Якщо переговори з депутатами виявляться складними, сума тіньових «премій» може значно зрости.

Законопроект № 2047 зареєстрований 4 вересня 2019 року 31 народним депутатом із фракції «Слуга народу» на чолі з Павлом Фроловим. Згідно з пояснювальною запискою, основною новелою законопроекту № 2047 є вилучення приватність електронних майданчиків з процедури реєстрації та перевірки реєстрації інформації звітів про оцінку об’єктів нерухомості та відключення їх від Єдиної бази даних звітів про оцінку (Єдиної бази звітів про оцінку). Автори наголошують, що реєстрація звітів про оцінку об’єктів нерухомості та перевірка їх реєстрації буде здійснюватися оцінювачами та нотаріусами напряму через Єдину базу звітів про оцінку. Низка експертів вважає, що законопроект № 2047 лобіюється спільнотою оцінювачів. Адже документ значно посилює їхній вплив на ринок і усуває відповідальність за недобросовісні дії.

Нещодавно на бік оцінювачів несподівано ставши голова ФДМУ Дмитро Сенниченко. «Моя чітка позиція – прибрати «прокладки» та автоматизувати внесення даних, — так він написав на своїй сторінці в Facebook. За словами Сенниченка, найближча до справедливої системи ініціатива закладена в законопроекті №2047, який поданий до Верховної Ради для розгляду найближчим часом. Після такої заяви деякі експерти припустили, що голова Фонду опинився під контролем так званої «оцінювальної мафії», яка намагається повернути часи, коли оцінювачі заробляли великі гроші на заниженні вартості об’єктів нерухомості.

Згідно інформації, яку розміщено на сайті Фонду державного майна України, на сьогодні з ФДМУ співпрацюють 7 саморегулівних організацій оцінювачів: Громадська організація «Всеукраїнське об’єднання «Українське товариство оцінювачів» (УТО), Громадська організація «Союз експертів України», Громадська організація «Всеукраїнська асоціація фахівців оцінки», Громадська організація «Всеукраїнська спілка експертів оцінювачів», Громадська організація «Всеукраїнська Спілка Оцінювачів, Громадська організація «Асоціація спеціалістів банківської оцінки України», «Громадська організація «Всеукраїнська Спілка Оцінювачів Землі».