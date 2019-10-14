Три роки переховувався від покарання за смерть пацієнтки: у Кременчуці заарештували колишнього анестезіолога

Автозаводський районний суд Кременчука (Полтавська область) відправив на два місяці у СІЗО 40-річного Павла М., колишнього лікаря-анестезіолога Кременчуцької міської лікарні № 3, який три роки перебував у міжнародному розшуку.

Йому інкримінується кримінальне правопорушення, пов’язане з неналежним виконанням своїх професійних обов’язків, що призвело до смерті пацієнтки.

Як писали «ФАКТИ», трагедія трапилася 28 липня 2015 року: 19-річна дівчина померла на операційному столі від задухи, оскільки замість кисню, призначеного для штучної вентиляції легенів, їй почали подавати в легені аргон. Це сталося на стадії підготовки пацієнтки до операції по видаленню гострого апендициту. Від неправильних дій медперсоналу, у хворої розвинувся анафілактичний шок.

«Медсестра подала анестезіологу інертний газ аргон замість кисню, переплутавши балони. Лікар ввів в організм дівчини аргон і пішов дивитися телевізор. Медсестра в цей час теж незрозуміло чим займалася. А аргон витісняє кисень, в результаті дівчина задихнулася на столі», — повідомляли по гарячих слідах в обласному управлінні Національної поліції.

В ході досудового розслідування цього випадку було встановлено, що лікар-анестезіолог не переконався у правильності виконання медичної маніпуляції, а потерпілу Дарину Павлову медики не відключили від апарату, який продовжував накачувати її легкі аргоном навіть під час реанімаційних заходів.

10 червня 2016 року Павлу М. було висунуто підозру у вчиненні кримінального злочину, але через 4 дні після цього він зник у невідомому напрямку. Його спочатку оголосили у всеукраїнський розшук, а рік потому — в міжнародний. Дуже швидко Інтерпол знайшов його в Ізраїлі, де лікар переховувався від покарання на батьківщині. Однак після вручення підозри Павло М. знову зник з поля зору правоохоронців. Нарешті, кілька днів тому його виявили на Кіпрі, звідки і екстрадували в Україну.

Найближчі два місяці «втікач» проведе в слідчому ізоляторі. Згідно санкції статті, яка йому ставиться в провину, він може понести покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років та позбавлення права займатися медичною діяльністю строком до 5 років.