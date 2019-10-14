Чубаров звернувся до Ердогана після приїзду Поклонської в Туреччину

Перебування незаконно обраних депутатів окупованого Криму на конференції в Стамбулі розцінюється як ігнорування її організаторами позиції ООН, ЄС, Ради Європи, ОБСЄ, ПАЧЕС з приводу суверенітету і територіальної цілісності України.

Про це заявив Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рафат Чубаров на своїй сторінці у «Фейсбук» після візиту в Туреччину.

За словами Чубарова, участь у міжнародній конференції в Стамбулі незаконно обраних на тимчасово окупованій території України депутатів – це пряме ігнорування організаторами заходу позиції ООН, Європейського Союзу, Ради Європи, ОБСЄ, ПАЧЕС та інших міжнародних організацій.

«Главі Туреччини були представлені члени національних делегацій держав — учасниць III Конференція спікерів парламентів щодо протидії тероризму і зміцненню регіональної взаємодії, в тому числі і делегації Державної Думи Російської Федерації, до складу якої були включені так звані депутати Держдуми, які були незаконно обрані на тимчасово окупованій українській території РФ», — написав Чубаров.

Він зазначив, що представники Криму до російської делегації є безпосередніми організаторами і виконавцями багатьох незаконних і злочинних діянь на півострові.

«Представлені «депутати Держдуми РФ» сприяли тимчасової окупації Російською Федерацією Криму, заборони діяльності Меджлісу кримськотатарського народу — вищого представницького органу корінного народу Криму, переслідувань, арештів і ув’язнення членів Меджлісу кримськотатарського народу та активістів кримськотатарського національного руху», — зазначив глава Меджлісу.

На його думку, такі дії російської влади є спробами залучення світових лідерів до легітимізації анексії Криму і виправданню скоєних російською окупаційною владою злочинів проти українського і кримськотатарського народів.

Крім того, він вважає, що провокація Кремля на конференції в Стамбулі є спробою зашкодити відносинам України з Туреччиною.

«Російська пропагандистська машина намагається створити навколо провокації з включенням до складу делегації РФ, представленої президенту Туреччини, депутатів Державної Думи», незаконно обраних на тимчасово окупованій українській території РФ, інформаційну завісу нібито визнання Туреччиною незаконної анексії Криму!», — підкреслив Чубаров.

Висловлюючи позицію Меджлісу, він зазначив, що мир і стабільність у Чорноморському регіоні, територіальну цілісність і суверенітет України, захист права і свободи кримськотатарського народу може забезпечити тільки примус Росії до міжнародного права.

Крім того, глава Меджлісу закликав президента Туреччини Реджепа Таипа Ердогана прийняти спільно з Україною і міжнародним співтовариством особливі зусилля по деокупації Криму і відновлення територіальної цілісності України.