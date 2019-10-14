Джемілєв заявив, що Ердоган не знав, хто такі Поклонська і Бальбек, що опинилися в складі делегації РФ

Президент Туреччини Реджеп Ердоган поняття не мав, хто такі депутати Держдуми РФ Наталія Поклонська і Руслан Бальбек, яких він вітав у Стамбулі в складі російської делегації.

Про це заявив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв у коментарі Крим.Реалії.

Як повідомила Поклонська 12 жовтня, кримські “депутати” вперше з офіційним візитом відвідали Туреччину в складі російської делегації. За її словами, вони були на вітальному вечері в Стамбулі, де відбувся виступ Ердогана. Там був присутній і Бальбек, який став депутатом” від окупованого Криму.

“Ми зараз чекаємо роз’яснення МЗС Туреччини про це. Запитали через посольство, в чому справа? В цілому картина така: на вечерю запросили Ердогана, який пішов вітатися з усіма. Він поняття не мав, хто вони такі. У МЗС кажуть, що списки через них не проходили, через адміністрацію президента теж. Тому тут вся відповідальність на спікера парламенту. Зараз ми всі більш точно з’ясуємо і зробимо заяву”, – заявив Джемілєв.