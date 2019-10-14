“Ми можемо народитися заново всупереч всьому, на зло всім ворогам”: Зеленський привітав військовослужбовців

Президент Володимир Зеленський приїхав з візитом у Донецьку область, де він висловив слова подяки українським військовим і вручив їм державні нагороди.

Про це пишуть ЗМІ.

“Сьогодні для всієї нашої країни не просто черговий свято і звичайний вихідний в календарі. Сьогодні дійсно великий день – День захисника України, день сміливих, безстрашних і непереможних воїнів, чоловіків і жінок зі всієї куточків нашої незалежної України, справжніх національних героїв”, – звернувся він до військових в рамках поїздки в Донецьку область.

Зеленський зазначив, що ще до недавнього часу Україна жила занадто безтурботно, не вірячи в загрозу війни. З-за цього держава недостатньо піклувалася про власної армії. Президент назвав такий підхід гіркою помилкою і недалекоглядністю, який призвів до втрати частини території й тисячам смертей.

“Неначе дві тисячі вольт пропустили по тілу нашої рідної України”, – сказав Зеленський.

“Такі потрясіння для будь-якої держави є історичними і визначальними. Такі моменти дійсно є моментами істини, коли у цілого народу є тільки два шляхи. Перший – здатися і назавжди зникнути з лиця землі. Або народитися заново всупереч всьому, на зло всім ворогам, встати на ноги, обтрусити пил, посміхнутися і сказати: ні, не дочекаєтесь. Ми обрали саме цей шлях”, – сказав президент.

Зеленський підкреслив, що українці – вільний народ, який за останні роки став лише сильнішим.

“Наша Конституція говорить, що Україна – суверенна, незалежна, унітарна і демократична держава. І якщо хтось не згоден з цими словами і хоче цього заперечити, йому доведеться мати справу з вами – нашими захисниками. Захисниками з великої літери”, – сказав Зеленський.

Він додав, що не хоче багато говорити.

“Єдине, що сьогодні повинен сказати і Президент, і кожен українець – це просто спасибі! За вашу мужність і доблесть. За характер, дух, волю і витримку. За мирний сон в українських містах і селах. За те, що тримаєте небо”, – сказав президент України.