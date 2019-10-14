Майдан діму: проходити мітинг проти капітуляції

На Майдані Незалежності в Києві проходити мітинг проти капітуляції. На Майдані зібралося близько 15 тисяч протестуючих.

Організаторами акції виступають праві партії та громадські організації України: ВО “Свобода”, “Правий сектор”, “Національний корпус”, “Традиція і порядок” та інші. Присутні також ветерани АТО та добровольчих батальйонів.

Колона, що рушила від парку Шевченка вже підходить до Майдану. Учасники акції під час руху колони палять фаєри та петарди. Через це частина Хрещатику задимлена.

Коли колона повертала з бульваром Шевченка на Хрещатик (біля Бесарабського ринку) стався конфлікт між учасниками акції. Молодому чоловіку не сподобався напис на банері, який тримала літня жінка і він, добряче поштовхавшись із нею, відібрав та викинув його.

Наразі акція протесту проти капітуляції триває. Як зазначають учасники, далі мітингуючі мають руйнує на Банкову, де відбудеться певний перформанс.