В Одеській області вандали облили фарбою пам’ятник захисникам України

В Одеській області, в Татарбунарах, невідомі рано вранці облили фарбою пам’ятник захисникам України. Поки їх не вдалося знайти.

Про це повідомляє прес-служба обласної поліції.

“Про подію близько 7.00 правоохоронців сповістили місцеві жителі. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група. Поліцейські вживають заходів щодо встановлення причетних до події осіб і вирішують питання про його правової кваліфікації”, – сказано в повідомленні.

14 жовтня відзначають День захисника України. Свято було встановлено в 2014 році, з 2015-го цей день є неробочим.