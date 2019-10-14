У Косові у працівників ЦВК почалася алергічна реакція після обробки бюлетенів, присланих з Сербії

У Косово прокуратура приступила до розслідування випадку можливого отруєння співробітників ЦВК – у них з’явилися плями навколо очей, а руки почали свербіти після того, як вони торкалися до бюлетенів, отриманих поштою із Сербії.

Про це повідомляє Prishtina Insight.

Уточнюється, що в неділю, 13 жовтня, співробітники Центральної виборчої комісії обробляли бюлетені, надіслані поштою на парламентських виборах 6 жовтня. В 11 годин ранку процес був зупинений через появу у працівників алергічної реакції. Після розкриття конвертів у них почервоніли і почали свербіти руки, а навколо очей з’явилися плями.

За даними місцевої преси, постраждали 26 співробітників виборчої комісії. Дев’ятьох госпіталізували, однак їх стан стабільний.

“Ми робимо всі аналізи, щоб зрозуміти, звідки взялося отруєння”, – сказав Насер Рамадан, керівник клініки інфекційних хвороб Університетського клінічного центру Косова .

Більше 15 000 голосів були відправлені поштою, з Сербії – понад 3 000.

Попередні результати голосування віддають перемогу партії лівого руху за самовизначення, або LVV, яка набрала 25,5% голосів. Політична сила трохи випередила правоцентристську Демократичної ліги Косово, або ЛДК, з 24,8%.