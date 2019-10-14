Представники української діаспори не змогли пройти на виборах до польського парламенту

У неділю, 13 жовтня у Польщі відбулися вибори до Сейму. Перемогла правляча партія «Право і справедливість». Представники української діаспори не змогли потрапити в парламент.

Про це «Наше слово» — газету українців у Польщі.

Так, в парламент не потрапив Мирон Сич, якого видання називає «головною надією української меншини». Він балотувався від партії «Громадянська коаліція» і отримав 4353 голоси, а для того, щоб стати депутатом, потрібно було як мінімум 6000 голосів.

Інші українські кандидати зі списку цієї партії, Мирослава Керик і Ксенія Довгань-Доманська, здобули прихильність приблизно по півтисячі виборців.

Досить низький результат показали натуралізовані уродженці України у списках «лівих», Олеся Івченко та Максим Капланского, вони ледве досягають трьох сотень виборців.

Серед друзів української меншини за списками «Громадянської коаліції» в Сейм пройшли Адам Шлапка, Томаш Семоняк, Яцек Протас, Павел Коваль та Міхал Щерба.

У новому складі Сейму буде і чимало критиків України. Так, у парламент потрапив представник «православного» меншини Євген Чиквин з Підляшшя. Видання «Przegląd Prawosławny», редактором якого він є, активно критикує незалежність Православної церкви України.

За списками націоналістів пройшов Роберт Вінницький, який, за прогнозом газети, з трибуни Сейму продовжить критикувати українців і Україну.

За списком правлячої партії в Сейм потрапив Томаш Жимковський. Раніше він з парламентської трибуни заявляв, що під час церковної процесії в Перемишлі «бандерівці напали на «польського громадянина».

Польська правляча партія «Право і Справедливість» перемогла на парламентських виборах в суботу. Вона зуміла трохи поліпшити свій результат у порівнянні з виборами 2015 року.