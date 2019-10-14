Росія задумала нову хитрість з окупованим Кримом: з’явилися подробиці

З-за небезпеки вантажних залізничних перевезень через Керченський міст окупаційна влада Росії в Криму розглядають альтернативний варіант.

Про це повідомив екс-представник президента в АР Крим Борис Бабін в ефірі телеканалу «Апостроф».

За словами Бабіна, окупаційні влади Росії в Криму активно намагаються реалізувати кілька основних проектів взаємодії з підконтрольною Україні територією. Всі вони, природно, в інтересах держави-агресора.

«Їм сьогодні цікаво і вигідно налагодження вантажного залізничного сполучення, отримання води Північно-Кримським каналом, а також, можливо, налагодження товарного повідомлення вантажним автомобільним транспортом», — конкретизував він.

Як підкреслив Борис Бабін, будівництво моста через Керченську протоку не вирішила проблему логістики кримської економіки як великої військової бази Російської Федерації. Автомобільних перевезень недостатньо, Крим потребує залізничному вантажному повідомленні. Хоча перші пасажирські потяги через Керченський міст підуть вже найближчим часом, вантажне повідомлення було відкладено і почнеться не раніше середини 2020 року, а може бути, і пізніше.

«Це пов’язано з тим, що навантаження при такому повідомленні на цю конструкцію будуть надмірно високі. Тому дозволити собі перевозити пасажирів … росіяни можуть, але везти щось більш цінне, ніж люди, в їх розумінні, … вони мостом не ризикують. Відповідно їм потрібен альтернативний варіант, це постачання з території, підконтрольній Україні», — вважає Борис Бабін.