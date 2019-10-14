«Капітуляція не пролізе»: У Києві на марш зібралися 30 тисяч ветеранів АТО – Гай і Прозапас

Сьогодні, чотирнадцятого жовтня коли українська держава відзначає вельми важливе державне свято День захисника України, в Києві офіційно стартував марш «Ні капітуляції» проти підписання «формули Штайнмайера».

Зокрема, офіцер Збройних сил української держави Мирослав Гай, а також ветеран Антитерористичної операції Валерій Прозапас вже опублікували перші фотографії з місця подій в самому серці столиці нашої країни.

Таким чином, волонтер Мирослав Гай заявив: «Людей зібралося дуже багато. Ніякої капітуляції не пройде». Більш того, волонтер опублікував кадри в компанії колишнього міністра з питань окупованих районів Луганської і Донецької областей Георгія Туки на тлі багатотисячного натовпу.

У свою чергу Валерій Прозапас, ветеран АТО, передав «привіт» російським пропагандистам, озвучивши велике число мітингувальників. Ветеран Антитерористичної операції додав: «Ексклюзивно для російського телебачення. Тут нас під 30 тисяч, кажуть, майже як угруповання ООС. Всіх з святом!».