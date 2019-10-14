Портнов закликав амністувати беркутівців і розпочати слідство проти учасників Революції гідності

Екс-глава Адміністрації Президента Януковича Андрій Портнов закликав генпрокурора Рябошапку почати розслідування проти учасників Революції гідності за нібито організацію масових вбивств співробітників правоохоронних органів.

Про це Портнов повідомив у фейсбуці.

«Друзі, в країні вже півтора місяця, як призначений головний прокурор, але досі немає жодного його дії по справі Майдану. Думаю, не треба робити вигляд, що питання вирішиться сам собою. Досі в офісі прокуратури діє злочинна організація, метою якої була реабілітація осіб, причетних до розстрілів співробітників міліції і провокацій вбивств учасників Майдану, розкраданням зброї, захоплення військових частин і державних установ», — йдеться в повідомленні.

Портнов закликав генпрокурора публічно відповісти на питання, чому «не звільнені функціонери майданного підрозділи ГПУ та на якій підставі відбувається суд над співробітниками Беркута».

Він зазначив, що необхідно оголосити амністію співробітникам “Беркута”, які звинувачуються у вбивствах учасників Революції Гідності або почати розслідування проти майданівців.