Коломойський вирішив повернутися в російське стійло, і тягне туди за собою всю Україну — Піонтковський

Андрій Піонтковський в статті, опублікованій на сайті Каспаров.ги, зазначив, що Ігор Коломойський, переконавшись у відсутності перспектив у його посткомуністичного бізнесу як на Заході, так і в Україні, вирішив повернутися в російське стійло, і тягне зараз туди за собою всю країну.

На думку політичного експерта, прагматичний Володимир Путін за таке повернення може пробачити олігарху його «дніпровські витівки», і зробить «смотрящим» по Україні.

Андрій Піонтковський вважає, що Ігор Коломойський зараз усвідомив всю безперспективність свого посткомуністичного бізнесу на Заході. Більше того — в Україні, співпрацює з Міжнародним валютним фондом та Європейським банком реконструкції та розвитку, йому теж нічого не світить. Тому Коломойський вирішив повернутися в російське стійло, потягнувши за собою всю країну.

Політичний експерт вважає, що Володимир Путін, який відрізняється прагматизмом, за такий геополітичний подвиг не просто пробачить олігарху всі його «дніпровські витівки». Господар Кремля цілком може зробити Коломойського «смотрящим» по Україні. Не варто забувати, що в Грузії у Путіна вже є один такий «смотрящий».