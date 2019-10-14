Зеленський: для України анексія Криму і війна на Донбасі стали шоковою терапією

Глава держави Володимир Зеленський вважає, що для України незаконна анексія Криму і військові дії на Донбасі стали шоковою терапією.

За даними прес-служби Офісу президента, сьогодні, 14 жовтня, президент зустрівся з військовослужбовцями ООС. За його словами, в України не було готовності до війни, а українці «були впевнені, що нас це не торкнеться».

«Був час, коли у всіх регіонах країни ми жили дуже безпечно. Нам доводилося чути новини про збройних конфліктах у світі і були впевнені, що нас це не торкнеться», — сказав глава держави. Він упевнений, що після всіх подій українці для себе обрали шлях «народитися вдруге, встати на ноги».

«Втратити частину території і втратити тисячі українців, аннексированный Крим і початок військових дій на Донбасі — це все стало шоковою терапією, наче дві тисячі вольт пропустили по тілу нашої рідної України. Подібні потрясіння відіграють визначальну роль і є моментами істини. Перед народом всього два шляхи: здатися або народитися вдруге, встати на ноги. Ми вибрали другий шлях. Ми українці — вільні і незламні», — зробив висновок президент. Також по завершенні своєї промови він вручив нагороди українським військовим.