«Адміністрації регіону і межа залишаться під контролем РФ»: У Путіна попередила Україну про наслідки «формули Штайнмайера»

Завдяки злагодженій у столиці Білорусі Мінську так званої «формули Штайнмайера», російська влада почала стверджувати, що вона стала близькою до стратегічного успіху своєї політики в Україні. Це стосується питання вирішення конфлікту на Донбасі.

Таку заяву зробив російський економіст Андрій Ілларіонов.

Він підкреслив, що в адміністрації президента Російської Федерації Володимира Путіна вважають, що якщо на Донбасі будуть проведені вибори, то в терористичних Луганської та Донецької «народних республіках» збережуться проросійські адміністрації. А вже у підпорядкуванні цих адміністрацій буде знаходитися і вся російсько-український кордон на території окупованих районів Донбасу.

В цей же час Андрій Ілларіонов додав: «У Кремлі ніхто навіть і не сумнівається, що в Організації з безпеки і співробітництва в Європі підтвердять законність майбутніх виборів у місцеві органи влади. Це все означає тільки одне, що в «ЛДНР» зберігаються проросійські адміністрації, а охорону українсько-російського кордону будуть нести «добровольчі корпусу республік», але ніяк не українська прикордонна служба.