Зеленський зараз веде себе як людина, що не збирається виконувати жодного зобов’язання — Соскін

Олег Соскін заявив журналістам, що в Раду 9-го скликання зайшли лузери, які не зуміли домогтися успіху із-за некомпетентності, моральних якостей, рівня освіти, і так далі.

Директор Інституту трансформації суспільства додав, що Володимир Зеленський зараз виглядає як людина, яка не збирається виконувати жодного зобов’язання.

Олег Соскін вважає, що в Раді 9-го скликання виявилися лузери, які не зуміли домогтися успіху у житті через свою некомпетентність, моральних якість, рівня освіти, і так далі. Ці люди опинилися в парламенті випадково, оскільки президентом країни став блазень. При цьому зараз Володимир Зеленський веде себе як людина, що вже не збирається виконувати жодного із зобов’язань.

Соскін підкреслив, що президент став на шлях брехні, і підбирає собі таких же людей. Вони просто дорвалися до необмеженої влади, і зараз назовні виповзає їх нутро. При цьому свою бездарність і некомпетентність ці люди прикривають хамством, зневагою і зарозумілістю.