Майдан в диму, палять фаєри: як проходять протести в Києві

У Києві в понеділок, 14 жовтня, проходять масштабні акції протесту «Ні капітуляції», в ході яких українці «накрили» Майдан димом, а також передали «привіт» агресору – главі РФ Володимиру Путіну. Тисячі українців вийшли на Майдан з прапорами України проти здачі інтересів держави на Донбасі.

Про те, як проходять мітинги в центрі столиці – в матеріалі OBOZREVATEL.

Люди кричали «Слава Україні», «Путін – х*йло», і інші слова. Незабаром у центрі столиці запалили фаєри, а також було застосовано димові шашки.

Після 18:00 активісти повідомили, що йдуть протестувати під стіни Офісу президента на Банковій. Людям роздавали наклейки з написом «Слава Україні».

18:40 — активісти почали збиратися під ВП, де розклеювали наліпки на стінах будівлі.

Серед головних дійових осіб помічені представники Нацкорпуса. Також під стіни Офісу президента прийшов Павло Гриб – колишній політв’язнів РФ, якого обміняли на початку вересня.

19:20 — люди почали розходитися. За словами правоохоронців, протести проходили без порушення громадського порядку.

Протести під Офісом президента

Протести під Офісом президента

Протести під Офісом президента

Протести під Офісом президента

Павло Гриб прийшов на протест

Павло Гриб прийшов на протест

Покриву. Київ pic.twitter.com/1ZSLfwVIDp

— Tetiana Danylenko (@tdanylenko) October 14, 2019

Марш «Ні капітуляції» у Києві

Наживо тут — https://t.co/MM8CghofE1 pic.twitter.com/P93zUjAwpk

— Радіо Свобода (@radiosvoboda) October 14, 2019

Ще вдень на Майдані деякі групи протестуючих зажадали відставки президента Володимира Зеленського. «Зелю геть», — кричали вони.

Потім аналогічну вимогу було озвучено і по голові Офісу президента Андрію Богдану. Попередньо, всього участь в акції взяли близько 20 тисяч осіб.

Протести в Києві

Протести в Києві

Протести в Києві

Протести в Києві

Протести в Києві

Також на Майдані помітили літнього чоловіка з автоматом в масці Путіна. Справжню зброю, чи ні — невідомо.

На Майдані помічений автомат

На Майдані помічений автомат

На Майдані помічений автомат