На Волині третій день шукають чиновника міськради, який рибалив на човні з друзями

На Волині ще в суботу, 12 жовтня, приступили до пошуків директора департаменту молоді, сім’ї та спорту Луцької міської ради, але його так і не знайшли. До цього він відправився на рибалку з друзями на озеро Люб’язь, де їх човен перекинувся.

Як повідомив начальник Любешівського районного сектору управління ДСНС України у Волинській області Віталій Деркач, пошуки поновилися сьогодні о 8.00.

В даний час залучено 15 різних плавзасобів, що належать рятувальникам, місцевим жителям, Національному природному парку «Прип’ять-Стохід». Пошуки ведуть 9 водолазів, 8 співробітників Державної пожарноспасательной частини № 12 селища Любешів.

Також триває і обстеження берегової лінії. Крім оперативних служб до пошуку приєдналися численні волонтери та друзі директора департаменту молоді, сім’ї та спорту Луцксовета.

За словами Деркача, пошуки зниклого чиновника утруднені із-за значної площі водойми – понад 5 кв. км.

«Моторний човен «Казанка», в якій рибалили четверо друзів, перекинулася в 300 метрах від берега, приблизна глибина в тому місці – 3-3,5 метра. Чоловіків, які опинилися у воді, помітили місцеві рибалки і викликали швидку. О 16.00 інформація про нещасний випадок надійшла від медиків в поліцію. За словами потерпілих, директор департаменту молоді, сім’ї та спорту Луцксовета вирішив плисти до берега за допомогою. Перед цим він попросив друзів допомогти йому зняти верхній одяг», – розповів він.

За словами Деркача, всіх чоловіків, яких дістали з води, з різним ступенем переохолодження доставили в лікарню.