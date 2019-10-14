Яніна Соколова: Зі святом, дорогий мій захисник! Я пишаюся тобою, повертайся живим!

Мені соромно, що я живу в країні, де тобі часто не цінують. Мені соромно, що, коли я зустрічаю тебе у госпіталі, ти зізнаєшся, що тебе лякає те, що буде після того, як ти вийдеш звідти. Бо держава так і не створила умов для гідного життя ветеранів після війни.

Мені соромно, що ти отримуєш меншу зарплату, ніж депутат Тищенко, який невтямки, що то за формула Штайнмаєра і чому не можна вірити росіянам і лишати голим кордон.

Мені соромно, що держава збирається зменшувати тобі пільги.

Мені соромно, що в моїй країні є у*лазні, які тобі цькують, бо ти здійснив(ла) камінг аут.

Але знай одне.

Герой(їня) у цій країні ТИ.

Бо завдяки тобі, я і… оті всі, за кого соромно… живуть.

Зі святом, дорогий мій захисник і захисниця! Я пишаюся тобою! Повертайся живим!

Яніна Соколова