Вистояли! “Л/ДНР” розв’язали спекотні бої в день візиту Зеленського на Донбас

У понеділок, 14 жовтня, терористи “Л/ДНР” сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

При цьому втрат в рядах захисників України немає, сказано у зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил в Facebook.

У день візиту президента України Володимира Зеленського на передову окупанти обстріляли позиції ЗСУ з мінометів, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” позиції Об’єднаних сил обстріляли поблизу Новотроїцького, Лебединського, Водяного, Опитного.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” терористи обстріляли позиції ОС неподалік Хутори Вільного у напрямку Золотого-5.