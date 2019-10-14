Вистояли! “Л/ДНР” розв’язали спекотні бої в день візиту Зеленського на Донбас

У понеділок, 14 жовтня, терористи “Л/ДНР” сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.
При цьому втрат в рядах захисників України немає, сказано у зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил в Facebook.
У день візиту президента України Володимира Зеленського на передову окупанти обстріляли позиції ЗСУ з мінометів, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” позиції Об’єднаних сил обстріляли поблизу Новотроїцького, Лебединського, Водяного, Опитного.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” терористи обстріляли позиції ОС неподалік Хутори Вільного у напрямку Золотого-5.