«Кримчанин, чекай Україну»: на адміністративному кордоні з аннексированным півостровом відбувся пікет

Сьогодні, 14 жовтня, коли в нашій країні відзначається День захисника України, активісти влаштували пікет на пропускному пункті «Чонгар» на адміністративному кордоні з аннексированным Кримом.

Про це повідомив лідер руху «Суспільство майбутнього» Євген Карась в своєму особистому Telegram-каналі. Зазначимо, члени організації розгорнули банери з написами «Спочатку Крим, потім Донбас» і «Кримчанин, чекай Україну».

«Ми хочемо донести світові, Криму, Україні кілька іронічних мессенджей. В першу чергу, «формула Штайнмайера», про яку багато говорять, стосується Криму. Вона повинна починатися з півострова. Все як і обіцяли нам на Заході всі п’ять років. Спочатку Крим, вибори з українськими партіями, спостерігачами і поліцією. Починати розмову треба не з Донбасу. Виникає ілюзія, що йдеться тільки про українську проблему. Все починається з Криму та цієї іноземної причини війни», — пояснив Карась.