“Зелю – геть” та “Богдан – чорт. Під ВП протестувальники продовжують мітинг проти капітуляції

Біля Офісу президента протестувальники попалили лампадки та наліпили на фасад будівлі фотографії українських воїнів, які загинули на Донбасі.

До цього на Майдані Незалежності в Києві проходив мітинг проти капітуляції, де зібралося близько 15 тисяч протестувальників.

Далі зі сцени мітингу організатори заявили про його завершення та запропонували протестувальникам у вільному порядку пройти до будівлі Офісу президента на вулиці Банковій. Мітингуючі анонсували певний перформанс.

Чимало людей вирушили під будівлю ОП. Вони почали обмальовувати та обклеївати фасад президентської резиденції. За словами кореспондента ІНФОРМАТОРа, правоохоронці, присутні на місці подій, у дії протестувальників не втручалися.

Протестувальники вигукують “Зелю – геть” та “Богдан – чорт. Маються на увазі президент України Володимир Зеленський та голова його офісу Андрій Богдан.