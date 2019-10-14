У британській в’язниці вбили ув’язненого, який отримав 22 довічних терміну за педофілію

У в’язниці графства Йоркшир знайшли тіло 33-річного британця Річарда Хакла, засудженого за сексуальне насильство над дітьми.

Про це повідомляє Медуза з посиланням на ряд ЗМІ.

За інформацією BBC, на Хакла напали в камері. На тілі чоловіка були виявлені ножові поранення. The Telegraph пише, що їх завдали саморобним ножем.

У 2016 році Річард Хакл отримав 22 довічних терміну за педофілію (він міг просити про помилування не раніше, ніж через 25 років ув’язнення). Хакл визнав себе винним у сексуальному насильстві стосовно 22 дітей у віці від шести місяців до 12 років. Слідство припускало, що його жертвами могли стати до 200 дітей.

Хакл скоював злочини з 2006 по 2014 роки в країнах Південно-Східної Азії, зокрема, в Малайзії. Він там працював фотографом і вчителем, спілкуючись з дітьми з бідних районів. Хакл фотографував своїх жертв і продавав знімки в інтернеті. Після затримання на її комп’ютері виявили 20 тисяч фото і відео з його жертвами.

Richard Huckle stabbed to death in Full Sutton Prison https://t.co/Uy42fbSNBT pic.twitter.com/u1DqLhrJNz

— Lovable Daniels (@lovable_daniels) October 14, 2019