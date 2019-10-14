У Дніпрі мотоцикл смерть збив 70-річну жінку, яка перебігала дорогу

У понеділок, 14 жовтня, в Дніпропетровську на проспекті Металургів мотоцикліст збив 70-річну жінку, яка вирішила перебігти дорогу в недозволеному місці. Медики приїхали максимально оперативно, але врятувати постраждалу не вдалося — вона померла в автомобілі швидкої допомоги.

За попередньою версією поліції, заснованої на словах очевидців, мотоцикл Kawasaki їхав по проспекту Металургів у бік Івана Мазепи, коли на дорогу вискочила жінка. Намагаючись уникнути зіткнення, мотоцикліст «дав по гальмах», однак його понесло юзом прямо на пішохода, — повідомляє місцеве видання.

Після падіння чоловіка ще кілька метрів протягнуло по асфальту. На допомогу потерпілим відразу ж кинулися перехожі, які й викликали на місце бригаду швидкої допомоги та наряд поліції. Незважаючи на те, що медики приїхали швидко, врятувати жінку не вдалося — від отриманих травм вона померла у «швидкій». Стан водія лікарі оцінили як важкий. Його з місця аварії госпіталізували в 16-ю міську лікарню з травмою хребта та переломом руки.

Деталі події будуть з’ясовувати правоохоронці.