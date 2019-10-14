День захисника України: хто зі знаменитостей привітав Героїв

Сьогодні, 14 жовтня, в нашій країні відзначається День захисника України. Багато українських знаменитостей приєдналися до свята, привітавши наших захисників і Героїв.

Так, українська телеведуча і акторка Маша Єфросиніна привітала чоловіка і сина з чоловічим святом, опублікувавши миле спільне відео. «Мої захисники: від страхів, від самотності, від смутку, від зовнішніх обставин! Мої захисники, які беруть мене всякої! Поки я вважаю годинник, щоб уткнутися в колючий бороду одного і потискати солодкі щоки іншого, поцілуйте терміново ваших найрідніших захисників», – написала Єфросиніна на своїй особистій сторінці в «Instagram».

У свою чергу одна з найпопулярніших українських журналісток Яніна Соколова залишила в мережі зворушливо привітання українським воїнам. «Зі святом, наші герої і героїні, захисники і захисниці. Тільки завдяки ВАМ ми щоранку бачимо схід сонця, а ввечері – його захід. Тільки завдяки ВАМ ми відчуваємо, що знаходимося під захистом. Тільки завдяки ВАМ живемо ми і наші сім’ї. Пишаємося! Віримо! Чекаємо! Любимо», — написала вона.

«Захищайте країну і повертайтеся живими додому! Зі святом, захисники і захисниці! Слава Україні! Героям – слава», — написав Ігор Кондратюк. «З святом Покрови та Днем захисника України. Хай Матір Божа покриє нас своїм омофором», — опублікувала пост на своїй сторінці у «Instagram» Оля Фреймут.

«Вітаю! Переможний Козацтво і все незалежницький людство! Зі святом Пресвятої Богородиці! З Днем Захисника Вітчизни! Бажаю всім нам швидкої, безкомпромісної перемоги! І металевої волі до Світла, Добра і Любові! Слава Україні! Нашим Героям Слава», — написав Олег Скрипка.