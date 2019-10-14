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У Харкові Volkswagen залили монтажною піною

14.10.2019

У Харкові одному з дворів ХТЗ на вул. Потоцького була залитий монтажною піною автомобіль Volkswagen.

Про це повідомили в одному з харківських пабликов.

«Залишається тільки здогадуватися, що зробить власник з тим , хто це зробив»,- коментують користувачі.

Нагадаємо, у Києві тривають «самосуди над героями паркування. Порушника помітили на вул. Татарської. Водій автомобіля Daewoo Matiz залишив свій транспортний засіб прямо на тротуарі. Городяни висловили своє обурення парковку в недозволеному місці, і в помсту поклали на капот авто порожню пластикову пляшку. Також ще одну пляшку «народні месники» почепили на «двірник».

 

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