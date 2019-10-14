Це банкрутство Порошенко: в мережі пожартували про марші в Києві

Акція протесту проти капітуляції в Києві, яка відбулася у понеділок, 14 жовтня, змусила згадати затвердження глави офісу президента Андрія Богдана про проплачених мітингах.

Панорамне фото учасників ходи опублікував на своїй сторінці в Facebook засновник фонду “Повернися живим» Віталій Дейнега.

Користувачів мережі повеселила композиція знімка, зробленого на тлі рекламного щита букмекерської контори зі слоганом «Заряджені перемагати».

Разом з тим численність маршу дала підставу згадати недавні затвердження глави офісу президента Андрія Богдана, які він висловлював на своїй сторінці в Facebook, про те, що віче 6 жовтня на Площі незалежності в Києві збирали за гроші.

«Ходячі тисячі», «щедро проплачені», «знову ніхто не прийшов», «Все, Олексійович банкрут!», «Коли почув, що рошенки роздають», — коментують знімок в соцмережах.