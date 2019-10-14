Вистояли! «Л/ДНР» розв’язали запеклі бої в день візиту Зеленського на Донбас

У понеділок, 14 жовтня, терористи «Л/ДНР» сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

При цьому втрат в рядах захисників України немає, сказано у повідомленні прес-центру штабу операції Об’єднаних сил в Facebook.

У день візиту президента України Володимира Зеленського на передову окупанти обстріляли позиції ВСУ з мінометів, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи «Схід» позиції Об’єднаних сил обстріляли поблизу Новотроїцького, Лебединського, Водяного, Досвідченого.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання «Північ» терористи обстріляли позиції ОС неподалік Хутора Вільного за напрямом Золотого-5.