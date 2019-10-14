Пристайко: Україна не буде федерализирована, як цього хоче Росія

На федералізацію як умова світу на Донбасі Україна ніколи не піде. Про це заявив міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко.

«В України є чіткі «червоні лінії». Перше — Україна залишиться унітарною державою. Друге — вона не буде змінювати свою конституцію, і здійснювати якусь «федералізацію», чого хоче Росія. Третє — ми будемо проводити вибори на цих територіях відповідно до українського законодавства і під наглядом, і за правилами ОБСЄ, коли ситуація з безпекою це дозволить», — сказав він.

Крім того, у своїй промові в Брюсселі на слуханнях у комітеті Європарламенту з закордонних справах український чиновник відзначив необхідність повного виведення російських військ і контрольованих країною-агресором воєнізованих формувань і відновлення контролю над українсько-російським кордоном.