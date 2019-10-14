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Пристайко: Україна не буде федерализирована, як цього хоче Росія

14.10.2019

На федералізацію як умова світу на Донбасі Україна ніколи не піде. Про це заявив міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко.

«В України є чіткі «червоні лінії». Перше — Україна залишиться унітарною державою. Друге — вона не буде змінювати свою конституцію, і здійснювати якусь «федералізацію», чого хоче Росія. Третє — ми будемо проводити вибори на цих територіях відповідно до українського законодавства і під наглядом, і за правилами ОБСЄ, коли ситуація з безпекою це дозволить», — сказав він.

Крім того, у своїй промові в Брюсселі на слуханнях у комітеті Європарламенту з закордонних справах український чиновник відзначив необхідність повного виведення російських військ і контрольованих країною-агресором воєнізованих формувань і відновлення контролю над українсько-російським кордоном.

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