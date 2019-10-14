Держдеп: Вибух на полігоні в Росії стався при спробі підняти «Буревісник»

США прийшли до висновку, що вибух на полігоні в Архангельської області (Росія) стався під час підйому з дна Білого моря ракети «Буревісник» з ядерною установкою.

Про це говориться в тексті виступу заступника помічника державного секретаря США Томаса ді Нанно в одному з комітетів ООН 10 жовтня.

«Вибух… був результатом ядерної реакції, що виникла під час підйому російської крилатої ракети з ядерною установкою», – сказав ді Нанно.

Він зазначив, що «ракета лежала на дні Білого моря після її невдалого випробування раніше в нинішньому році, недалеко від великого населеного пункту».

Нагадаємо, 8 серпня на військовому полігоні під Северодвінську в Архангельській області стався вибух. В результаті події загинули п’ятеро вчених-випробувачів. У Російському федеральному ядерному центрі — Всеросійський науково-дослідний інститут експериментальної фізики заявили, що вибухнув малогабаритний ядерний реактор, який є частиною двигуна об’єкта військового призначення.