Муженко: Північну частину Криму ми могли утримати

Більшу частину північного Криму Україна могла б відстояти. Про це заявив екс-начальник Генштабу Віктор Муженко.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

«У ситуації, яка склалася в кінці лютого (2014 року — ред.), Генеральний штаб вважав за потрібне відреагувати на це із застосуванням Збройних сил. Були відповідні плани, рішення і розпорядження. І вони 28 числа почали реалізацію», — сказав він.

Однак, за його словами, вже в той момент, коли відповідний план став реалізовуватися, була дана команда зупинитися і літаки повернули на базові аеродроми. Операція не отримала потрібного резонансу.

«Я і зараз вважаю, що у нас був шанс відстояти більшу частину північного Криму. І це б не дало можливості провести росіянам у Криму псевдореферендум», — додав він.

Нагадаємо, в лютому 2014 року обов’язки президента після втечі Віктора Януковича виконував Олександр Турчинов. Він стверджував, що 27 лютого ним був підготовлений указ про введення воєнного стану, але за нього не проголосував РНБО.