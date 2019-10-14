У Дніпрі водій BMW збив велосипедиста, на місці ДТП утворилася пробка

У понеділок ввечері, 14 жовтня, в Дніпропетровську на вулиці Великій Диевской автомобіль BMW збив велосипедиста. Через ДТП рух транспорту сильно ускладнено.

Аварія сталася недалеко від будинку №4, приблизно в 20:00, – повідомляє місцеве видання.

За словами очевидців, водій іномарки їхав у попутному напрямку з велосипедистом, поки останній не спробував згорнути у двори. У цей момент водій легковика збив його. При цьому автомобіліст стверджував, що він намагався уникнути зіткнення, однак його підрізав інший водій.

Велосипедист впав на проїжджу частину і отримав кілька серйозних травм. Попередньо, у чоловіка відкритий перелом, безліч синців, саден, а також травма голови. З місця аварії його госпіталізували в обласну лікарню імені Мечникова.

Через аварію рух транспорту ускладнений, а тому водіям краще вибирати альтернативні варіанти проїзду. Патрульні огородили місце події викликали на місце слідчого по ДТП, який буде з’ясовувати всі деталі того, що сталося.







