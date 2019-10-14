Порошенко про «проплачених мітингах»: Влада не розуміє процесів в країні

Українська влада не розуміє процесів, що відбуваються в країні. Тому її представники дозволяють собі висловлювання про підкуп тих, хто виходить на акції протесту.

Про це на своєму Telegram-каналі заявив колишній президент України і лідер парламентської фракції «Європейська солідарність» Петро Порошенко.

«Фрази про «проплачений Майдані» свідчать про повне нерозуміння процесів, які відбуваються в країні. Добре, що у пана Арахамии вистачило мужності вибачитися перед учасниками акції. Я так розумію, що цього мужності не вистачило у пана Богдана», — написав він.

Політик нагадав, що ветерани своїм життям заслужили, щоб на них не навішували ярлики.

«Влада повинна дати гарантії народу, що червоні лінії, які були встановлені за ці п’ять років, не будуть перейдені», — зазначив екс-глава держави.