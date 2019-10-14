Отруйник Скрипалів засвітився на весіллі дочки генерала ГРУ

Підозрюваний в отруєнні Скрипалів Анатолій Чепіга був помічений на фотознімках на весіллі дочки генерала ГРУ Андрія Авер’янова.

Про це йдеться в спільному розслідуванні «Радіо Свобода», The Insider і Bellingcat.

Відзначається, що Авер’янов командує військовою частиною номер 29155, яка відноситься до розвідувального управління.

В рамках журналістського розслідування були вивчені акаунти дочки Авер’янова в соціальних мережах. Серед іншого, були виявлені фотографії весілля, яка відбулася в 2017 році. Чепіга був присутній на урочистостях з дружиною і двома дітьми. Також були виявлені фотографії списку гостей, серед яких Андрій, Олексій та Галина Чепіга.

Генерал Авер’янов Анатолій Чепіга Анатолій Чепіга