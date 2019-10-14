У Києві легковик на смерть збив велосипедиста

У Голосіївському районі Києва 14 жовтня сталося ДТП за участю автомобіля Fiat Doblo, в результаті якого загинув велосипедист.

Про це повідомляє Київ оперативний.

Аварія трапилася на вулиці Академіка Заболотного. Як розповів поліцейським водій автомобіля Fiat Doblo, він заїжджав на цю вулицю з Дніпропетровського шосе і намагався перелаштовуватися з правого ряду ліворуч – в другу смугу. Раптом автомобіль, що їхав попереду, різко прийняв вправо.

Водій Fiat Doblo побачив перед собою велосипедиста, що рухався по правій смузі. Автомобіліст застосував екстрене гальмування, однак не зміг уникнути наїзду на велосипедиста.

Постраждалого велосипедиста забрала швидка допомога з важкими травмами. По дорозі в лікарню він помер.

На місці ДТП працювали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група, з’ясовуючи обставини трагедії.