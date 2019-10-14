Більшість українців не підтримують продаж землі, – опитування

Велика частина українців (72%) виступає проти зняття мораторію на продаж землі.

Про це свідчать результати опитування КМІС, опублікованого в понеділок, 14 жовтня.

Якби референдум про продаж землі відбувся найближчої неділі, то 55% українців проголосували б проти продажу землі, 21% – за продаж, 12% не брали б участі у такому референдумі, ще 12% – не визначилися зі своєю думкою.

Таким чином, якщо брати до уваги відповіді тих, хто взяв би участь у референдумі і визначився, “проти” проголосували б 72%, “за” – 28%.

Опитування проводилося з 9 по 11 жовтня методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера) на основі випадкової вибірки телефонних номерів. В опитуванні взяли участь громадяни України від 18 років з усіх територій, крім тих, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької і Луганської областей. В ході опитування проведено 1200 інтерв’ю, похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3%.