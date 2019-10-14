У Рівненській області чоловік загинув під час поранення на полюванні

Житель міста Сарни помер у результаті вогнепального поранення, яке отримав під час полювання.

Про це повідомили в прес-службі Нацполиции Рівненської області.

У понеділок, 14 жовтня, близько 13:30 правоохоронцям надійшло повідомлення від співробітників швидкої допомоги. За їх словами, в урочищі «Затока» поблизу села Страшево під час надання медичної допомоги помер чоловік.

Прибувши на виклик, правоохоронці з’ясували, що загиблим виявився 37-летни місцевий житель.

За попередньою огляду судмедексперта, смерть чоловіка настала в результаті вогнепального поранення. Однією з головних версій його загибелі є смертельне поранення під час полювання.

Поліцейські за фактом вбивства з необережності почали досудове розслідування за ч. 1 ст. 119 (Вбивство через необережність) Кримінального кодексу України.

В рамках кримінального провадження правоохоронці встановлюють коло осіб, причетних до злочину, зокрема, і стрілка.