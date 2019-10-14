В Ужгороді загорілася лікарня: рятувальники евакуювали 150 осіб

Сильна пожежа сталася в одній з лікарень Ужгорода в понеділок, 14 жовтня. Про це повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники близько 14:00 отримали повідомлення про те, що сталося загоряння в Ужгородській міській клінічній лікарні. На місце події виїхали рятувальники. Вони встановили, що пожежа почалася в одній в одній з кімнат, які знаходяться в підвалі будівлі.

За попередніми даними, загорілося сміття та речі, які там знаходились.

Пожежники в цілях безпеки евакуювали з будівлі лікарні 150 осіб. Один годину їм знадобився, щоб локалізувати і ліквідувати полум’я. Над цим працювали 20 працівників ДСНС і чотири одиниці техніки.

На щастя, постраждалих немає. Фахівці будуть з’ясовувати причину пожежі, і який він завдав матеріальної шкоди.