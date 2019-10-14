На Вінниччині хлопця вбило струмом на даху вантажного вагону

В місті Козятин Вінницької області від удару струму загинув 23-річний хлопець. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.

Подія сталася 13 жовтня, близько 12:00 на залізничній станції Козятин.

За попередньою інформацією, 23-річний потерпілий, житель міста Тернопіль, виліз на дах вантажного вагона, де його вдарило струмом.

Від отриманих ушкоджень хлопець загинув на місці пригоди.

За даним фактом Козятинским відділенням поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією — нещасний випадок.

Нагадаємо, у Рівненській області струмом від обірваного проводу вбило людини, ще одна дитина постраждала.