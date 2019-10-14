Україна в меншості перемогла Португалію і вийшла на Євро-2020

Господарі відкрили рахунок вже на 6-й хвилині гри, коли після подачі з кутового воротар гостей парирував удар Кривцова головою, але Яремчук опинився першим на добиванні.

Чемпіон Європи спробував швидко відігратися, але пропустивши другий м’яч на 27-й хвилині. Миколенко пасом з лівого флангу знайшов у штрафному Ярмоленка, який в один дотик відправив м’яч у кут воріт.

До перерви рахунок міг скоротитися, але П’єр п’ятов парирував удари Маріу, Перейри й Бернарду Сілви.

У іншому таймі Португалія продовжила володіти ігровою перевагою, хоча в одному з епізодів третій гол міг забити Коноплянка, але в останній момент дозволив Пепе себе обікрасти.

Проте, Степаненко зіграв рукою у власному штрафному, за що отримав вилучення, а гості — право на пенальті. Роналду був точній з 11-метрової позначки.

У час, що залишився гості були близькі до того, щоб зрівняти рахунок, але успішна гра п’ятова у воротах, а також допомога поперечини дозволили господарям втримати перемогу в меншості і достроково здобути путівку на Євро-2020.

Україна — Португалія 2:1

Голоти: Яремчук, 6, Ярмоленко, 27 — Роналду, 72 (з пенальті)

Україна: П’єр п’ятов — Караваєв, Кривцов, Матвієнко, Миколенко (Пластун, 90+5) — Степаненко, Зінченко, Малиновський — Ярмоленко, Яремчук (Коваленко, 73), Марлос (Коноплянка, 63)

Португалія: Патрісіу — Семеду, Пепе, Діаш, Геррейру — Данілу — Моутіньо (Б. Фернандеш, 56), Маріу (Брума, 68) — Б. Сілва — Роналду, Гедеш (Феліш, 46)

Попереджені: Степаненко, Ярмоленко, Коваленко, Зінченко — Пепе, Діаш

На 71-й хвилині вилучений Степаненко (Україна) (повторне попередження)

НВ