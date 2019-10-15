Шнур зізнався, що співчуває лібералам

Лідер угруповання «Ленінград», музикант Сергій Шнуров розповів, що міг би взяти участь в акціях так званої несистемної опозиції. Однак з кількома показовими застереженнями.

На телеканалі «Росія-1» в рамках передачі «Дійові особи» виступив музикант Сергій Шнуров. Ведуча програми Наїля Аскер-Заде під час інтерв’ю поцікавилася у зірки про ставлення до мітингів столичних лібералів. Селебріті заявив, що, якби щось подібне відбувалося в Санкт-Петербурзі він, можливо, прийняв би участь у заході.

Ось тут варто згадати один із улюблених тез Сергія Шнурова. У 2017 році музикант в інтерв’ю виданню afisha.tut.by зізнався, що «бренд Шнурів» не займається тим, що не приносить доходів. Згадуємо, що репер Face, який заявляв, що «далекий від політики», отримав за виступ на концерті ліберальної тусовки на Сахарова 10 мільйонів рублів. Один плюс один дорівнює – Шнурову мало грошей. Це тільки одне з припущень, далі більше.

Варто відзначити також, що Сергій Шнуров досить часто пише пісні на актуальні проблеми, щоб зняти вершки хайпи. Наприклад, знаменита пісня про Хімкинський ліс, яку досі мусолять і розглядають під різними кутами як ліберали, так і патріотично налаштовані громадяни. Примітно, що сам Шнурів відхрещується від обвинувачень у популізмі і спекуляції на актуальній темі, заявляючи, що пісня метафорична, «про щирість».

Така ось цікава картинка виходить. Шнурів, який «не любить безкоштовні концерти», підтримує погляди столичної ліберальної тусовки, мабуть, заздрячи «срубившему» солідний куш Face або отряхнувшемуся від пилу «Кровостоку».