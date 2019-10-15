Каліфорнія першої в США заборонила одяг з хутра

Штат Каліфорнія стала першим американським штатом , де заборонили виробництво та продаж одягу та аксесуарів з хутра тварин. Відповідний законопроект підписав губернатор Каліфорнії Гавін Ньюсом.

У той же час заборона не буде поширюватися на опудала тварин і шкури оленів, корів, овець та кіз. Для порушників нового закону передбачений штраф в 500 доларів, 1000 доларів доведеться заплатити у разі повторного порушення заборони.

Крім того, губернатор Каліфорнії підписав законопроект про заборону використання тварин у цирках, крім кішок, собак і коней. Заборона не стосується родео.

Експрес-інформація по країні

Сполучені Штати Америки (США) – держава в Північній Америці.

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Столиця – Вашингтон

Найбільші міста: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майамі, Х’юстон, Філадельфія, Бостон, Фінікс, Сан-Дієго, Даллас

Форма правління – Президентська республіка

Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)

Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)

Офіційний мову – американську англійську

Релігія – протестантизм, католицизм

ІЛР – 0,915 (8-я в світі)

ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)

Валюта – долар США

Межують з Канадою, Мексикою

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Лос-Анджелесі заборонили вироби з хутра і шкіри.

За матеріалами УНІАН

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