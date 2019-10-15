Каліфорнія першої в США заборонила одяг з хутра

Штат Каліфорнія стала першим американським штатом , де заборонили виробництво та продаж одягу та аксесуарів з хутра тварин. Відповідний законопроект підписав губернатор Каліфорнії Гавін Ньюсом.
У той же час заборона не буде поширюватися на опудала тварин і шкури оленів, корів, овець та кіз. Для порушників нового закону передбачений штраф в 500 доларів, 1000 доларів доведеться заплатити у разі повторного порушення заборони.
Крім того, губернатор Каліфорнії підписав законопроект про заборону використання тварин у цирках, крім кішок, собак і коней. Заборона не стосується родео.
Експрес-інформація по країні
Сполучені Штати Америки (США) – держава в Північній Америці.
Прапор
Герб
Столиця – Вашингтон
Найбільші міста: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майамі, Х’юстон, Філадельфія, Бостон, Фінікс, Сан-Дієго, Даллас
Форма правління – Президентська республіка
Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)
Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)
Офіційний мову – американську англійську
Релігія – протестантизм, католицизм
ІЛР – 0,915 (8-я в світі)
ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)
Валюта – долар США
Межують з Канадою, Мексикою
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Лос-Анджелесі заборонили вироби з хутра і шкіри.
За матеріалами УНІАН
Читайте також:
Chanel повністю відмовився від натурального хутра та шкіри екзотичних тварин
Лондонський Тиждень моди вперше пройде без хутра
Будинок Versace відмовився від натурального хутра