Риби відчувають біль як люди

Група англійських учених з’ясувала, що у риб і людей схожі реакції на біль, зокрема – часте дихання і неспокійна поведінка. Вчені проаналізували результати 98 робіт по темі, щоб прийти до висновку про подібність в цьому питанні з ссавцями.
Крім того, як показало дослідження, в потенційно небезпечних умовах риби здатні припиняти годування, у них знижується активність.
Як повідомила біолог Лінн Снеддон з Ліверпульського університету, нова робота може вплинути на способи, якими зараз виловлюють тварин і як з ними поводяться в розплідниках. «Якщо ми усвідомлюємо, що риби теж відчувають біль, то це вплине на наше поводження з ними», – наголосила науковець.
Експрес-інформація по країні
Офіційна назва: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії
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Столиця – Лондон
Найбільші міста: Лондон, Бірмінгем, Лідс, Глазго, Белфаст, Манчестер, Едінбург
Форма правління – Парламентська монархія
Територія – 243 809 км2 (78-я в світі)
Населення – 63,743 млн осіб (22-я в світі)
Офіційна мова – англійська
Релігія – християнство
ІЛР – 0,907 (14-я в світі)
ВВП – $2,98 трлн (5-я в світі)
Валюта – фунт стерлінгів
Межує з Ірландією
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», покинуті партнером риби стають песимістичними.
За матеріалами УНІАН
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