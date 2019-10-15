Риби відчувають біль як люди

Група англійських учених з’ясувала, що у риб і людей схожі реакції на біль, зокрема – часте дихання і неспокійна поведінка. Вчені проаналізували результати 98 робіт по темі, щоб прийти до висновку про подібність в цьому питанні з ссавцями.

Крім того, як показало дослідження, в потенційно небезпечних умовах риби здатні припиняти годування, у них знижується активність.

Як повідомила біолог Лінн Снеддон з Ліверпульського університету, нова робота може вплинути на способи, якими зараз виловлюють тварин і як з ними поводяться в розплідниках. «Якщо ми усвідомлюємо, що риби теж відчувають біль, то це вплине на наше поводження з ними», – наголосила науковець.

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Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», покинуті партнером риби стають песимістичними.

За матеріалами УНІАН

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