В ООН визнали, що РФ порушує Женевські конвенції шляхом зміни демографії Криму

Україна подякувала керівництво ООН за офіційне визнання порушень Росією Женевських конвенцій, яка свідомо переселяє людей з материкової частини в український Крим у спробах змінити демографію окупованого півострова.



Фото: Місія України при ООН

З такою заявою виступив у понеділок постійний представник України при ООН Володимир Єльченко під час презентації доповіді генсека ООН Антоніу Гутерриша щодо ситуації з правами людини на окупованому Криму, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Згідно з доповіддю (генсека ООН – ред.), Російська Федерація заохочує переміщення власного населення на півострів, що є прямим порушенням Женевських конвенцій і явною ознакою спроб змінити демографічну структуру Криму», — заявив глава Українського представництва при ООН.

У зв’язку з цим Єльченко зазначив, що Україна очікує подальших кроків від ООН, спрямованих на припинення цих незаконних дій з боку Росії, а також на запобігання наслідків подібної діяльності окупаційної влади.

Доповідь генсека ООН про стан виконання українською резолюції щодо захисту прав людини на тимчасово окупованому Криму було озвучено в понеділок на засіданні Третього комітету Генасамблеї ООН. У зв’язку з цим Єльченко подякував керівництву Організації за підготовку документа, а також за випуск інших доповідей по Криму.

Єльченко, крім того, звернув особливу увагу на основні причини порушень прав людини на Крим, а саме на іноземну агресію і тимчасову окупацію Росією українського півострова.

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