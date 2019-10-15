Тепло, але з неприємним сюрпризом вранці: синоптики розповіли про погоду на сьогодні

Над Україною тримається антициклон Lisbeth, який диктує сонячну і теплу погоду

Сьогодні, 15 жовтня, в Україні очікується тепла та сонячна погода.

Як передає НАРОДНА ПРАВДА, про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

За прогнозом синоптиків, на всій території країни встановилася ясна погода, без опадів. Заморозки також покинули Україну. Повітря в середньому вночі прогрівається до 6-11 градусів. Вдень 19-23 градуси.

Вночі та вранці 15 жовтня у південній частині, центральних, місцями східних областях та в Карпатах туман, видимість 200-500 м. До 15 жовтня в Донецькій, більшості районів Луганської, Запорізької, Одеської, Черкаської, Кіровоградської та Тернопільської областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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