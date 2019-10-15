Дженнифер Энистон призналась, как сумела добиться «тела мечты»

50-летняя голливудская актриса Дженнифер Энистон призналась, что годами страдала от неуверенности в себе. Звезда сериала «Друзья» рассказала, что помогло ей преодолеть комплексы.

Бывшая супруга Брэда Питта никогда не скрывала, что выросла с деспотичной матерью, Нэнси Доу жестоко критиковала будущую звезду Голливуда. Девушка сама пробовала сделать карьеру в театре, но ей не удалось достичь в этой сфере успеха. Когда Дженнифер решила попытать свое счастье в киноиндустрии, Нэнси до последнего отговаривала дочь.

«Мама всегда говорила мне, что я недостаточно хороша для экрана. У меня не такое лицо, не такая фигура, не такая речь. Поэтому на кинопробы я ходила не с высоко поднятой головой», — пояснила Энистон.

О проблемах с уверенностью в себе Дженнифер не скрывала даже после успеха сериала «Друзья», который сделал ее международной звездой, и свадьбы с первым красавцем Голливуда, Брэдом Питтом. Более того, последовавший за этим развод усилил внутренние комплексы актрисы.

«Я месяцами не выходила из дома и чувствовала себя виноватой. Я даже не могла толком сформулировать, что именно сделала не так, но чувство вины было безразмерным. Мне казалось, что я не достойна любви. Только через год после развода я снова начала искренне улыбаться», — заявила артистка Daily Mail.

Сейчас Энистон признается, что обрела внутреннюю гармонию и сумела получить «тело мечты». «Все эти строгие диеты в прошлом. Сегодня я отношусь к себе значительно проще, но спуску не даю. Уже больше 10 лет я каждый день занимаюсь йогой. Она подарила мне чувство легкости и уверенности в своем теле. Знаете, когда я смотрю на себя в зеркало и вижу свою фигуру, мне кажется, что во мне точно есть то, за что стоит побороться», — с юмором добавила звезда.

: nua.in.ua